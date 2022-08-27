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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 30 مليون باكستاني تأثروا من السيول.. وجفاف 66 نهرًا في الصين

أحمد موسى
أحمد موسى

 أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  قمة المناخ في شرم الشيخ تأتي في توقيت مهم للغاية؛ بسبب التأثير السلبي للتغيرات المناخية على العالم.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: هناك فيضانات وسيول وجفاف في دول كثيرة ".

فيضانات باكستان 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  30 مليون باكستاني تأثروا من السيول التي ضربت بلادهم، وهناك حوالي ألف قتيل بسببها، وهي ناتجة عن التغيرات المناخية".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: السيول تضرب باكستان منذ عدة أيام، وتسببت في دمار آلاف المنازل وتشريد الملايين، مضيفا: الصين لديها جفاف في 66 نهرا؛ بسبب التغيرات المناخية. 

أحمد موسى فيضانات التغيرات المناخية العالم اخبار التوك شو

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