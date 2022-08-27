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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الليبية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في طرابلس

صدى البلد

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان الليبي أنها ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في العاصمة الليبية طرابلس. 


وشددت وزارة الداخلية ،وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية اليوم تعقيبا على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين. 


وأكدت الوزارة الليبية ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن ما يجري بالعاصمة الليبية طرابلس ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية بسبب تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعمها غير المشروع لجماعات مسلحة لتبقى في السلطة، مشددة على أنه لا يمكن أن يستتب الأمن بالعاصمة الليبية في ظل "توازن الرعب".

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