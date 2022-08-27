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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حي الزهور بطنطا يشكون عدم إيصال الغاز الطبيعي للعمارات

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد عماد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم توصيل الغاز إلى العمارة التي يسكن بها.

وقال في شكواه نحن سكان حي الزهور بطنطا طريق الملاحة خلف نفيا نحن سكان 23 عمارة مكونة من 372 وحدة سكنية تابعة للإسكان الإجتماعي نعاني جميعا من عدم دخول الغاز الطبيعي للعمارات وصعوبة الحصول على أنبوبة البوتاجاز مما يعرضنا للإستغلال في سعر الأنبوبة وكما تعلمون ان وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية شرط اساسي بها توفر جميع الخدمات والمرافق
لذا نرجو من سيادتكم توصيل صوتنا للمسؤولين لرفع معاناتنا ولكم جزيل الشكر والتقدير للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01145254551.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الغاز الطبيعى الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الإجتماعي حى الزهور الخط الساخن 5731

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