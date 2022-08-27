روائح بشعة ورءوس حيوانات.. الجزائر تكشف شبكة تبيع لحوم حمير للمحلات

تمكنت كتيبة الدرك الوطني في سبدو شمال غرب الجزائر، من الإيقاع والقبض على عصابة إجرامية كانت توزع لحوم الحمير والبغال على بعض المحلات التجارية على أنها لحوم أبقار.

تفاصيل الواقعة

وحسب قناة “النهار” الجزائرية، جاءت تحقيقات القوات الأمنية في الجزائر في أعقاب تداول معلومات عن مشاركة عدد من الأشخاص بنشاط غير قانوني انطلاقا من أحد المذابح السرية الكائنة في "فيلاج ديجول"، "حيث المكان يعج بالروائح الةسيئة البشع.

وفور حصول القوات الأمنية على إذن قضائي يقضي بتفتيش المكان، داهم محققو "الدرك" بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة المذبح المشتكى منه، حيث تم العثور على بقايا حمير وبغال مذبوحة، إلى جانب رؤوسها، ما يعكس ممارسة نشاط ذبح غير شرعي لحيوانات غير صالحة للاستهلاك من طرف البشر.

وفي نفس المكان، تم "حجز كم هائل من المعدات التي كانت تستخدم في نحر الحمير وتقطيع لحومها لتضليل الزبائن على كونها تخص الأبقار".

القبض على 7

وإثر التحقيقات تم توقيف 7 أشخاص، بينما لا يزال 4 في حالة فرار.

وتم عرض المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة "سبدو"، بتهمة المتاجرة في لحوم الحمير والبغال وتوجيهها إلى الاستهلاك البشري بطرق غير قانونية.