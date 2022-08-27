في ثوانٍ قليلة.. اعرف أخبار الأهلي اليوم السبت 27-8-2022

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

رقم صادم لـ الأهلي لم يحدث منذ 20 عاما في الدوري| تفاصيل

تأكد حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف للاشئ.

موسم أحمر للنسيان.. طلائع الجيش يهزم الأهلي 1-0 ويقفز للمركز الرابع

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً علي الأهلي بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.



عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اليوم السبت، خبرًا يفيد بعودته لتدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

ليس الأهلي.. موسيماني يكشف وجهته المقبلة

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أن خطوته المقبلة ستكون تدريب المنتخبات الوطنية “بنسبة كبيرة”.

فرج عامر للخطيب :هذا قدرك وربنا يقويك على الأحداث وعلينا

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.