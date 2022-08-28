النقض توضح سلطتها وفقا للقانون

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي سلطة المحكمة

جاء في حيثيات الحكم أن وإذ كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاء ولايتها القضائية وأمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما أستنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قرارتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لادخل لإرادته فيه . فهو من قبيل الإستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما أستن من أجله وعدم التوسع فيه .