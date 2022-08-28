عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح سلطتها وفقا للقانون

مطرقة قاضي
مطرقة قاضي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي سلطة المحكمة

جاء في حيثيات الحكم أن وإذ كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاء ولايتها القضائية وأمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما أستنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قرارتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لادخل لإرادته فيه . فهو من قبيل الإستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما أستن من أجله وعدم التوسع فيه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

ترشيحاتنا

ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : لا تهدر المال

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ