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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدم الاختصاص.. النقض توضح

مطرقة قاضي
مطرقة قاضي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني عدم الاختصاص

جاء في حيثيات الحكم أن يجوز الدفع به " الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى " فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى والقيمى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها.

 وتقضى فيها من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبارها داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٠٩ مرافعات .

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