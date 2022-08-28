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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل جديدة في حادث جورج الراسي .. فنان شهير يعود للتمثيل بعد دهسه 4 أشخاص

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل فيلمها الجديد وأغانيها.. فيديو

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تحضيرها لفيلم جديد تعود به إلى عالم التمثيل؛ بعد تجربة مسلسل “طريقي”.

أحمد سعد يغني مع طفل مصاب بالسرطان .. شاهد

قام الفنان أحمد سعد، بغناء أغنية "57357” مع طفل مصاب بالسرطان وذلك خلال حفله الأخير.

نام وهو سايق.. مفاجأة صادمة يكشفها شهود عيان عن وفاة جورج الراسي وصديقته

نشر موقع ميدل إيست أون لاين؛ سر حادث الفنان جورج الراسي الذي توفى على اثره اليوم داخل سيارته .

تشييع جنازة زينة المرعبي رفيقة جورج الراسي بالحادث من مسجد طينال غداً

أعلنت أسرة الراحلة زينة المرعبي صديقة ورفيقة الفنان الراحل جورج الراسي في الحادث الأليم الذى أودى بحياتهما، تشييع جنازتها غدا عقب صلاة الظهر من مسجد طينال، مطبعة الشهّال في أبي سمراء، حيث سيتم دفتها في مدافن باب الرمل.

بعد دهسه 4 أشخاص.. الفنان مصطفى هريدي يعود للتمثيل

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، تعاونه مع الفنان مصطفى هريدي في مسلسل "طير بينا يا قلبي"، حيث نشر صورة جمعتهما من كواليس المسلسل.

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