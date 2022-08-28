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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسين هريدي: الدول الأفريقية الاكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية .. فيديو

السفير حسن هريدي
السفير حسن هريدي

كشف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قمة تيكاد 8 سوف تنعقد في ظروف دولية استثنائية غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية الاكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

واضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن اليابان أعلان عن تخصيص ٣٠ مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة كمساعدات للدول الأفريقية جاء في وقت مناسب جدا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن افريقيا تعاني من مشاكل قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولكن اندلاع هذه الحرب ساعد في زيادة هذه المشاكل.

وزير الخارجية اليابان الامن الغذائي مساعدات إفريقيا مساعد وزير الخارجية الأسبق الدول الافريقية الحرب الباردة

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