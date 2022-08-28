المقاولون العرب : نرفض اتهامات التفويـت .. و فقدنا 11 نقطة بالتحكيم

رفض محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب ، الاتهامات الموجهة إلى الفريق "بالتفويت" و المجاملة في المباريات الأخيرة .

وقال عادل في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

“ أتعجب من الإتهامات الموجهة لنا بالمجاملة و التفويت ! ، فلماذا لم تفوز الأندية التي تتهمنا بذلك في مبارياتها ؟ ” .



وأكمل : هذا الأمر مرفوض تمامًا و لا يوجد مدير فني يبحث عن الخسارة حتى يجامل المقاولون ، فالفريق يقدم مباريات جيدة على مدار الموسم ، لكن كان هناك سوء توفيق في عدة مباريات ".

و أضاف : " ركلة الجزاء التي احتسبت لنا أمام الاتحاد السكندري صحيحة ، ولا يوجد بها شكوك ، وإذا افترضنا أنها ليست صحيحة ، فالجميع يستفيد و يتضرر من الأخطاء التحكيمية ، والمقاولون العرب فقد 11 نقطة هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية ".