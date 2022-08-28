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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 20 قرية في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز مطوبس وبلطيم الحامول ودسوق وسيدي سالم، وقلين، والرياض لأعمال الصيانة، اليوم الأحد، الموافق 28 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد، ويتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقعًا.

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سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الصرف، ندا، الشباب، المطافئ، المدينة، بسنهور المدينة، ويتأثر بعملية الفصل المطافي، مستشفى سنهور، وقرية سنهور المدينة وتوابعها وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذ العجوزين كفر العرب بدسوق ، وتتأثر بعملية الفصل قرية العجوزين وتوابعها، وكفر العرب والقبايل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ابطو شمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية ابطو وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القصابي بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية القصابي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشهابية ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الشهابية وتوابعها.
 

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الأبعادية بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرية الابعادية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الرياض، وتتأثر بعملية الفصل محطة مياه بصيص، ومحطة مياه السيد خليل، ومجلس قروي الرصيف، والضبعة وتوابعها، بالفصل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديدة وتتأثر بعملية الفصل قرية الغبابشة والزهرة، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ميت الديبة، وتتأثر بعملية الفصل الشقة وتوابعها.
 

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات خليج بحري، القنال وبرمبال والعرب والجمعية، وتتأثر بعملية الفصل منطقة خليج بحري، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها، وبرمبال وجزء من منية المرشد، وغرب العرب وأرض الجمعية.

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