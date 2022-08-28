استشاري جلدية: كريمات التفتيح غير مضرة ولكن يجب أن تستخدم بطريقة معينة

قالت حنان صالح، أستاذ ورئيس قسم أمراض الجلدية، إن كريمات التفتيح يجب أن تستخدم تحت إشراف طبي وفي حالات علاجية معينة، متابعة:" البنات بتستخدم كريمات التفتيح بدون سبب وبدون إشراف طبي".

وأضافت "حنان صالح"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كريمات التفتيح لا تمثل خطر على البشرة، ولكن في حالة استخدامها بطريقة طبية صحيحة، متابعة:" كل بشرة تحتاج إلى كريم تفتيح معين وطريقة معينة".

وتابعت: الابتعاد عن أشعة الشمس هي أكثر طريقة أمنة للحفاظ على لون البشرة، محذرا من استخدام كريمات الكورتيزون على البشرة، حتى لا تصاب البشرة بما يعرف بإدمان الكورتيزون.



ولفتت إلى أن كريمات التفتيح لها تأثير إيجابي ولكن يجب أن تستخدم وفقا لإشراف طبي وبطريقة معينة، حتى لا يكون هناك آثار سلبية.