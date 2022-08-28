سيارة دنماركية بقوة 1800 حصان وسعر يتخطى المليون دولار| شاهد

قدمت شركة زينفو " Zenvo " الدنماركية خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات عام 2018 سيارة خارقة بقيمة مليون دولار تسمى TSR-S، بقدرات خارقة تمكنها من التسارع انطلاقا من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية، وتسعى شركة صناعة السيارات الناشئة الى احتلال وتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى العام المقبل.

Zenvo TSR-S

قال رئيس الشركة لـ Top Gear أن سيارة زينفو الخارقة التي تعمل بمحرك V12 قيد الإعداد، ولا يزال تصميمها سراً في هذا الوقت ولكن تم بالفعل تم منح المشترين الجدد معاينة حصرية، من المقرر أن يحدث الظهور العام في عام 2023.

Zenvo TSR-S

ستحتوي السيارة التي لم يكشف عن اسمها على هيكل جديد من ألياف الكربون المعيارية ، إلى جانب علبة تروس جديدة ، ومحرك V12 ، ونظام نقل كهربائي، وكل هذه العناصر سيتم تصميمها وبناؤها بطريقة يدوية.

Zenvo TSR-S

على عكس زينفو TSR-S فائق الشحن ، ستحتوي السيارة الخارقة القادمة على زوج من الشواحن التوربينية يتصلان بمحرك V12، ينتج إجمالي قوة يصل الى 1200 حصان (895 كيلوواط)، وسيكون الهدف هو الوصول إلى 1800 حصان (1،342 كيلو واط) ، والذي يجب تحقيقه من خلال استخدام محرك كهربائي.

Zenvo TSR-S

أشار سفيردروب رئيس الشركة أيضًا أن هناك نسختين يتم التخطيط لهما، إحداها هي سيارة جي تي هجينة ، مع محرك كهربائي مُركب على المحور الأمامي لنظام دفع رباعي، ومع ذلك ، لا يزال هذا قيد المناقشة في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه ، يُقال أن الإصدار الثاني يركز على المسار (ولكنه لا يزال قانونيًا على الطريق) ويمكن أن يتميز بالعديد من العناصر الهوائية لتحسين القوة السفلية.

Zenvo TSR-S

وسيبلغ وزن السيارة الخارقة المستهدف 2756 رطلاً (1250 كيلوجرامًا)، ولم يتم الكشف عن السعر أيضًا في هذا الوقت ، ولكن بالنظر إلى السيارات السابقة التي صنعتها الشركة ، مثل Zenvo TS1 GT بقيمة 1.2 مليون دولار ، فمن المتوقع تتخطاها السيارة الجديدة