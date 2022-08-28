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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع المقبل.. إيقاعات سعيد الأرتيست في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

الفنان سعيد الأرتيست
الفنان سعيد الأرتيست

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،  في تمام الثامنة من مساء الجمعة الموافق ٩سبتمبرالمقبل حفلا فنيا لعازف الإيقاع المتميز  الفنان سعيد الأرتيست، وفرقة الإيقاعات الشرقية،  وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، وإرتجالات مختلفة على آلات الإيقاع الشرقية بالإضافة إلي مؤلفات الأرتيست.

منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى تقاسيم مصرية،صباح مصري، مكسرات وغيرها العديد من المفاجآت المتميزة التي أعدها الأرتيست خصيصا لجمهور الاسكندرية.

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يشار إلى  الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الايقاع  بمحافظة الإسكندرية حتي أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة  لبراعته وتميزه في العزف علي آلة الطبلة   و في عام 1980  قرر الارتيست ان يذهب الي القاهرة لتصبح نقطة انطلاق لمشواره الفني  في عالم الايقاع  حيث اصبح عضو بارزا في العديد من اشهر و اعرق الفرق الموسيقية و الفنية في ذلك الوقت منها  ( فرقة هاني مهني ، الفرقة الماسية ، فرقة خالد فؤاد ، أوركسترا المايسترو مصطفي ناجي ) كما شارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر و الوطن العربي منهم ( فايزة حمد ، صباح ، طلال مداح ، سعاد محمد ، وردة ، وديع الصافي ، كارم محمود ، فايد محمد فايد ، محمد عبده ، ميادة الحناوي ، عمرو دياب و اصالة  ) ومنذ هذا الوقت وله بصمة  واضحة و تاريخ فني طويل في تغيير مفهوم الايقاع,  وصل به إلي العالمية. وأصبح (الأرتيست) من اكثر الناس تميزاً بالتدريس في هذه الاّلة.

أسس فرقته للإيقاعات الشرقية، كما أسهم في تقديم مواهب جديدة متميزة في كل مرة حيث قدم بها العديد من الحفلات في  أماكن ثقافية وعالمية مختلفة مثل دار الأوبرا المصرية و دار أوبرا مسقط في عمان، مكتبة الاسكندرية، كما شارك فى العديد من دورات مهرجان الموسيقى العربية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية ولقب بأحسن عازف ايقاع في العالم عام 2013 و أنشأ مدرسة خاصة به لتعليم اّلة الطبلة.

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