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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منى طمان تكشف تفاصيل فوزها بجائزة المعلم العالمي .. فيديو

مني طمان
مني طمان

كشفت الدكتورة مني طمان الفائزة بجائزة المعلم العالمي أنها مرت على العديد من التصفيات على مدار عام كامل من أجل هذه الجائزة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعتمد على تقديم برامج ومشاريع في تطوير التعليم وخاصة الابتكار في التعليم ومن ثم يتم اختيار افضل تلك المشاريع.

وأضافت "طمان" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تخصصها هو البرمجة وتكنولوجيا التعليم فقامت بالعمل على إدماج التكنولوجيا في مجال التعليم حتي يكون هذا مفيدا للطلاب.

وتابعت الفائزة بجائزة المعلم العالمي أنها فازت بجائزة أفضل محاضر اليكتروني من قبل علي مستوي العالم، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مبادرة "برمجه" لأطفال الصم والبكم.

تطوير التعليم الصم والبكم تكنولوجيا قناة سى بى سى التكنولوجيا تكنولوجيا التعليم الدكتورة منى طمان

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