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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات أمريكية أممية لسد الفجوة التمويلية لإنقاذ "صافر" باليمن

الناقلة صافر
الناقلة صافر

ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، تنسيق الجهود الرامية إلى سد الفجوة التمويلية في الخطة الأممية لإنقاذ "صافر".

وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة له على منصة "تويتر" أوردته قناة "اليمن" الإخبارية السبت أن ليندركينج و جريسلي، أكدا على ضرورة اكتمال التمويل المطلوب قبل حلول فصل الخريف الذي تشتد فيه الرياح والعواصف البحرية، وهو ما قد يصعب من قيام الفريق المتخصص بتنفيذ المرحلة الأولى (الإسعافية) من الخطة، والمتمثلة بنقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتا. 

يذكر أن الأمم المتحدة، ومع الإعلان مؤخرا عن استلامها أول دعم لخطتها الإنقاذية من القطاع الخاص "مجموعة هائل سعيد"، قالت إنها وصلت إلى 75% من هدفها في تمويل خطة صافر، لكن لا يزال ينقصها حوالي 16 مليون دولار من إجمالي التمويل المطلوب للمرحلة الأولى من خطتها، والبالغ 80 مليون دولار.

وتعد ناقلة "صافر" في حالتها الراهنة بمثابة قنبلة موقوتة قبالة السواحل اليمنية، والتى قد تتسبب بأضرار بيئية جسيمة للبحر الأحمر، ويفاقم من الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في اليمن، كما أن خطرها يهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة العالمية بشكل كبير.

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