مسئولون أمريكيون: "البنتاجون" تعلن التوسع في الشحن البحري لنقل الأسلحة لأوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" توسعت في استخدام الشحن البحري لتسليم الأسلحة الحربية لأوكرانيا.

وأضاف المسئولون - بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - أن هذا يأتي بعد تزايد الاعتماد على الشحن الجوي وقت بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية من أجل نقل الأسلحة إلى كييف خلال أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن "البنتاجون" بدأت في إرسال بعض المواد عن طريق البحر بعد أسابيع قليلة من بداية الأزمة غير أنه تم التوسع في هذا المسار بصورة كبيرة خلال فصل الربيع الماضي، مع بداية تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية من قذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا والتي تتطلب تدفقا منتظما من الأسلحة والذخائر.

وتوقع مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية أن تتدفق مساعدات عسكرية أكثر إلى أوكرانيا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة التزامها بتقديم مساعدات لكييف تقدر بـ 3 مليارات دولار.