الإسماعيلي: الجمل مستمر الموسم القادم .. والتبرعات لم تأتِ بـ ثمارها

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل و معاونيه حسني عبد ربه و محمد حمص و أحمد قناوي ، مستمر في عمله الموسم المقبل، ولا نية لدى مجلس الإدارة للتغيير ، خاصًة بعد نجاح الجهاز في إنقاذ الفريق من دوامة الخطر هذا الموسم .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" الإستقرار كان سببًا في تحسن نتائج الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل ، كما أن نتائج الفريق الموسم القادم ستختلف كثيرًا مع التدعيمات القوية المنتظرة ".

وأضاف: " التبرعات المالية ليست فكرة جديدة ، وهناك العديد من الأندية نفذت هذا الأمر من قبل بشكل جيد ، لكن في الاسماعيلي لم تحظ الفكرة بنجاح ملحوظ ".