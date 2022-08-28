3.2 % معدل نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.. ونواب يؤكدون: اتسم بالصلابة في التعامل مع الأزمات العالمية.. وفكر غير تقليدي للحكومة لتعظيم الناتج المحلي

برلماني: الحكومة تعمل على قدم وساق لزيادة الاستثمارات والناتج المحلي

برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العالمية

وزيرة التخطيط : سبب إرتفاع معدل نمو الاقتصاد هو تحسن كافة الأنشطة الإقتصادية

نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022،، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـ معدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وهي مؤشرات مبدئية.

جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.

وعن سبب تحسن معدل النمو، فحدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الدولة للوصول إلي أعلي معدلات النمو في ظل تحديات عالمية قائمة.

وقد أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن الفترة الراهنة تشهد نموا غير مسبوق للقطاع الزراعي حيث يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية وذلك إيمانا بدوره المحوري في تحقيق أعلي معدلات التنمية الإقتصادية، معقبا “ جهود واسعة لعودة الريادة بالزراعة لا سيما فيما يخص الجانب التصديري".

وقال “ عبدالفتاح” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدل نمو جيد في ظل العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية التي شهدت دول العالم أجمع أثارها السلبية، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة لإدارة هذا النوع من الأزمات وعلي أساسها تم تخفيف تداعياتها عن المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إلي أن رفع الحد الأدنى اليومي للسحب النقدي من البنوك، يعد أحد القرارات التي تمتلك دلالة كبيرة علي قوة الاقتصاد المصري بل وسيسهم في تنشيط حركته بشكل أكثر ، لذا نتوقع زيادة معدل النمو الفترة القادمة.

وأختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود القيادة السياسية في تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والتعامل مع المتغيرات العالمية بفكر غير تقليدي.

فيما أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الاقتصاد القومي يتسم بالقوة والصلابة؛ تزامنا مع وجود حالة من الاضطراب بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يرجع ذلك إلى خطة الحكومة فيما يخص تحسين أداء المنظومة الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال تحركات تنفيذية أو تشريعية.

وقال “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن الحكومة تستهدف تخطي معدل نمو الاقتصاد للعام الحالي 5%، حيث أن هذا المؤشر تم توقعه أيضا من قبل مؤسسات دولية معنية بتقييم أداء اقتصادات الدول، معقبا “ بالنظر إلى أداء الاقتصاد المصري ستجده أفضل بنسبة كبيرة لعدد من الدول حاليا”.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة تعمل علي قدم وساق فيما يخص زيادة الاستثمارات سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل بما يدعم زيادة قيمة الناتج المحلي باعتباره أحد أولويات القيادة السياسية في الوقت الراهن.

واستطرد النائب : منذ فترة كورونا وحتى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ظل معدل نمو الاقتصاد المصري بالاتجاه الموجب في الوقت الذي تراجعت فيها مؤشرات عدد من الدول بالاتجاه السالب مما يؤكد سير الدولة بالمسار الصحيح.