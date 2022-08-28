التأمين الاجتماعي: نشارك الأخوة العرب تجربتنا الرائدة في إصلاح المعاشات

قال محمد سعودي ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، تعقيبا على اطلاق أول ملتقى إقليمي لتبادل الخبرات في مجال المعاشات ، إن المعاشات تمثل نوعا من أنواع الحماية المجتمعية للمواطنين ، وتبادل الخبرات في هذا المجال أمر مهم.

وأكد أن مصر رائدة في مجال المعاشات ، والتأمين المجتمعي .

وأوضح محمد سعودي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الهيئة تقوم بدورها في مشاركة الأخوة العرب تجربة مصر الرائدة في الإصلاح في مجال المعاشات التي تمت في عام 2019.

وتابع: " التعرف على التجربة المصرية يمثل أمر مهم للدول لعربية وكذلك نقل الخبرات العربية لمصر ".

الملتقى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من العاملين في مجال التأمين الاجتماعي ، ومنظمات دولية ، وبنوك دولية ، وبنوك عربية ، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ووزارة المالية .

وأردف ، أن المؤتمر يهدف لمناقشة أهم المشكلات التي تقع عائقا أمام الاستدامة المالية للمعاشات ، موضحا أن العامل الأساسي في الاستدامة هو الاستثمار داخل الهيئة ، فضلا عن الدراسات السكانية المستمرة .

وأوضح ، أن من أهم الموضوعات المطروحة في الملتقى هو مناقشة كيفية الاستثمار في مجال التأمين الاجتماعي ، خاصة بعد أزمة كورونا ، والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية .

