بعد ضياع الدوري.. خالد الغندور يطالب الأهلي بلقب الكأس للمشاركة في السوبر

طالب الإعلامي خالد الغندور فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بضرورة الفوز ببطولة كأس مصر بعد ضياع لقب الدوري الممتاز من أجل المشارك في بطولة كأس السوبر المصرى.

وتلقى فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش خسارة امام نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال الاعلامي خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد حسم نادي بيراميدز المركز الثاني رسميا لابد ان يفوز الأهلي بكأس مصر حتي يكون لديه الفرصة للمشاركة في كأس السوبر المصري هذا الموسم مع الزمالك بطل الدوري.

وكان الإعلامي خالد الغندور، قد أكد أن النادى الأهلي ابلغ البرتغالى ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بالرحيل عن الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب خالد الغندور " #بشكل_نهائي :: الأهلي يبلغ مدربه البرتغالي "ريكاردوا سواريش" بالرحيل عن الفريق عقب مباراة سيراميكا ".

فوز طلائع الجيش

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً علي الأهلي بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 67 بعد تمريرة من محمد جابر ضربت خط دفاع الأهلي ليتوغل أحمد سمير ويسددها بإتقان فتسكن شباك مصطفي شوبير.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق انتظاراً لقرار الفار بصحة الهدف أم لا من الدقيق 67 حتى 72 دقيقة .

وبهذه النتيجة يتجمد الأهلي فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ، وقفز طلائع الجيش إلى المرتبة الرابعة برصيد 53 نقطة .

فيما قال الإعلامي هاني حتحوت، إن صفقة ، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر السعودي، إلى النادي الأهلي المصري، قد تعثرت بسبب إصابة اللاعب.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي قررت صرف النظر عن التعاقد مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، خلال الفترة الحالية.

وأكمل حتحوت، إن الأهلي قرر عدم ضم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب بانزلاق غضروفي.