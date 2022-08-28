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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخاب كوريا الجنوبية رئيسًا لهيئة صنع القرار لمعاهدة الأسلحة الدولية

صدى البلد

  أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/، انتخاب /سول/ رئيسًا لهيئة صنع القرار الرئيسة لمعاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة التقليدية العالمية لمدة عام واحد.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن "الانتخابات جاءت بالإجماع من الدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) في الحفل الختامي للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف".

وسيرأس سفير نزع السلاح ونائب الممثل الدائم في بعثة كوريا الجنوبية في جنيف المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من أغسطس هذا العام حتى أغسطس من العام المقبل، وهي أول رئاسة لكوريا الجنوبية في مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة منذ دخول المعاهدة في حيز التنفيذ محليًا في فبراير 2017.
 

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