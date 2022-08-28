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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة تنشيط السياحة: نتعاقد مع شركة دولية للترويج لمشروع التجلي الأعظم | فيديو

مشروع التجلي الأعظم
مشروع التجلي الأعظم

قال عمرو القاضي ، الرئيس التنفيذي لهيئة  تنشيط السياحة  ، تعقيبا على اعتماد خطة ترويجية لمشروع التجلي الأعظم ، إن المشروع يعد موقعا عالميا ، وقائمة ثروات عالمية لليونسكو ، حيث شهد أعظم حدث تاريخي هو تجلي الله عز وجل للنبي موسى في منطقة سانت كاترين  ، وبالتالي فهي تعد مقصدا للأديان السماوية .

وأضاف  رئيس هيئة تنشيط السياحة   ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن طريق التجلي الأعظم يضم واحدا من أعظم الأديرة المسيحية في التاريخ ، وداخله يوجد واحد من أقدم المساجد الإسلامية ، وبالتالي جاءت توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بهذا المكان ، والاهتمام بمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين ، والترويج للموقع عالميا .

هيئة تنشيط السياحة تتعاقد مع منظمة دولية للترويج لمشروع التجلي الأعظم 

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في مجال عقد وتنظيم الفعاليات الترويجية للمقاصد السياحية ، وهي شركة كندية انجليزية ، موضحا أنه يتم حاليا عمل أبحاث على السائحين القادمين لمصر ، واهتماماتهم .

وأردف ، أن الهيئة تنتهج أسلوب مخاطبة العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة ، والاتجاه للاعتماد على المؤثرين في السوشيال ميديا . 


 

هيئة تنشيط السياحة توك شو رئيس هيئة تنشيط السياحة برنامج صباح الخير يا مصر التجلى الأعظم

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