هيئة تنشيط السياحة: نتعاقد مع شركة دولية للترويج لمشروع التجلي الأعظم | فيديو

قال عمرو القاضي ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة ، تعقيبا على اعتماد خطة ترويجية لمشروع التجلي الأعظم ، إن المشروع يعد موقعا عالميا ، وقائمة ثروات عالمية لليونسكو ، حيث شهد أعظم حدث تاريخي هو تجلي الله عز وجل للنبي موسى في منطقة سانت كاترين ، وبالتالي فهي تعد مقصدا للأديان السماوية .

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن طريق التجلي الأعظم يضم واحدا من أعظم الأديرة المسيحية في التاريخ ، وداخله يوجد واحد من أقدم المساجد الإسلامية ، وبالتالي جاءت توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بهذا المكان ، والاهتمام بمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين ، والترويج للموقع عالميا .

هيئة تنشيط السياحة تتعاقد مع منظمة دولية للترويج لمشروع التجلي الأعظم

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في مجال عقد وتنظيم الفعاليات الترويجية للمقاصد السياحية ، وهي شركة كندية انجليزية ، موضحا أنه يتم حاليا عمل أبحاث على السائحين القادمين لمصر ، واهتماماتهم .

وأردف ، أن الهيئة تنتهج أسلوب مخاطبة العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة ، والاتجاه للاعتماد على المؤثرين في السوشيال ميديا .



