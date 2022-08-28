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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يفوتك.. مشروب يخفض ضغط الدم في ثوانٍ

ضغط الدم
ضغط الدم

تعد التغييرات في النظام الغذائي جزءًا من إدارة ارتفاع ضغط الدم ، ويمكن أن يشمل ذلك تناول مشروبات صحية. 

وتشمل أفضل المشروبات لخفض ضغط الدم ما يلي:

 

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تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

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أغربها رقم 1.. 3 مشروبات لن تتوقعها تعالج فقر الدم في أيام

 

مشروبات لخفض ضغط الدم

ماء
عصائر الفاكهة
رمان 
برقوق مجفف
كرز
الكرز
عصير خضار
طماطم
البنجر الخام
شاي
أسود
لون أخضر 
كريمة الحليب

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) هو حالة تكون فيها قوة ضخ الدم عبر الشرايين مرتفعة للغاية باستمرار، عند حدوث ذلك، تتمدد جدران الشرايين إلى ما هو أبعد من الحد الطبيعي، ما قد يؤدي إلى تلف وتندب ويعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

ما التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم؟

عادةً ما تكون التغييرات في نمط الحياة هي خط العلاج الأول لارتفاع ضغط الدم، مثل:

اتباع نظام غذائي متوازن قليل الملح.
الحد من تناول الكحوليات أو تجنبها.
الحفاظ على وزن صحي.
ممارسة الرياضة بانتظام.
إدارة التوتر.
لا تدخن.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
تناول الأدوية حسب التوجيهات.

المصدر: emedicinehealth

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