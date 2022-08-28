هيدفعوا التمن.. رسالة صادمة من شقيقة جورج الراسي

استعادت الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، ذكرياتها مع شقيقها بصورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت نادين على خبر مصرع شقيقها جورج الراسي، قائلة: "رح دفعن التمن ياخى يا عريس السما".

وفاة جورج الراسي

ورحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

حادث جورج الراسي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح أمس، السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.