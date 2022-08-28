عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدفعوا التمن.. رسالة صادمة من شقيقة جورج الراسي

جورج الراسي وشقيقته
جورج الراسي وشقيقته

استعادت الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، ذكرياتها مع شقيقها بصورة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت نادين على خبر مصرع شقيقها جورج الراسي، قائلة: "رح دفعن التمن ياخى يا عريس السما".

 

مش قضاء وقدر.. تعليق صادم لـ نادين على حادث شقيقها جورج الراسي

وفاة جورج الراسي 

ورحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980. 

 

حادث جورج الراسي 

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي  شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح أمس، السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع. 

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا. 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان لبنان ذكريات رسالة موقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

بوتين والغرب.. هل يفوز الرئيس الروسي أمام العقوبات الدولية القاسية؟

فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

المشاط: ‎2.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر واليابان في مشروعات التنمية

وكيل سواريش يحسم الجدل حول إقالته رسميًا من تدريب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

بعد خلافها مع أحمد بدير.. شاهد| 10 صور أثارت الجدل لـ نرمين الفقي

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات داليا مصطفى المثيرة بالساحل الشمالي

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تتألق برفقة زوجها| شاهد

فيديو

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ