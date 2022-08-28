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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر بجاتو: الزمالك أجاد استخدام مهارات كافة لاعبيه هذا الموسم |فيديو

الزمالك
الزمالك

هنّأ الكابتن تامر بجاتو ،  نجم الأهلى والزمالك السابق ، النادى الزمالك بمناسبة حصوله على بطولتى الكأس ، والدورى والذى امتاز بمهارة أدائه الفنى مع وجود مدير فني ذكي يمتلك رؤية فنية ممتازة.
وأضاف "بجاتو" خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد  والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي" ،  أن نادى الزمالك يمتلك خامات فنية رائعة خاصة الناشئين ولديها إصرار على حصد البطولات ، وطريقة أداء مبهرة هذا الموسم .


وأشار إلى أن الزمالك أجاد استخدام مهارات كافة لاعبيه هذا الموسم على الرغم من واجهته صعوبات عدة ولكنه تغلب عليها بفضل المهارات الفنية ، والإدارة الجيدة فى إدارة الأزمات . 

الزمالك صباح البلد برنامج الأهلى أحمد حمدي نجم الأهلي

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