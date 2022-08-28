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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

فرج عامر
فرج عامر

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب فرج عامر :"بالرغم مما فعله رمضان صبحي لكن ممكن الأهلي يعاقبه عقاب مالي شديد ويرجع الأهلي لانه ابن الاهلي وياما في أبناء تضل الطريق ولما تعرف إن الله حق ترجع لحضن أسرتها ، ارحموا شاب صغير خطأ ".

فرج عامر للخطيب :هذا قدرك وربنا يقويك على الأحداث وعلينا

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخل في تحد جديد مع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ، في إمكانية تنفيذ الحكم الصادر ضد الأول بالحبس شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

 

وكان محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي، قد كشف عن مفاجأة جديدة في قضية حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك.

 

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي : ان الحكم الصادر ضد مرتضى منصور يوم 10 أغسطس الجاري ، صدر من دائرة استئنافية والأحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ، وفقا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات.

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