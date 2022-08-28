فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر :"بالرغم مما فعله رمضان صبحي لكن ممكن الأهلي يعاقبه عقاب مالي شديد ويرجع الأهلي لانه ابن الاهلي وياما في أبناء تضل الطريق ولما تعرف إن الله حق ترجع لحضن أسرتها ، ارحموا شاب صغير خطأ ".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخل في تحد جديد مع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ، في إمكانية تنفيذ الحكم الصادر ضد الأول بالحبس شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي، قد كشف عن مفاجأة جديدة في قضية حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي : ان الحكم الصادر ضد مرتضى منصور يوم 10 أغسطس الجاري ، صدر من دائرة استئنافية والأحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ، وفقا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات.