بعد تصدرها التريند.. وصفة ببلاش سر جمال هند رستم| لن تتوقعها

تصدرت الفنانة الراحلة هند رستم محرك البحث جوجل خلال الفترات الماضية، وذلك بعد تداول معلومات لأول مرة عن والدها الراحل، حيث كان والدها ضابط شرطة.

وولدت الفنانة هند رستم، في محرم بك بالإسكندرية، وولدت في عائلة أرستقراطية مصرية، من أب لأصول شركسية وأم مصرية.

كما تزوجت الفنانة هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت المرة الثانية من الدكتور محمد فياض، وبعد ذلك اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت.

سر جمال هند رستم

كانت الفنانة هند رستم تضع العسل الأبيض كل يوم عند الاستيقاظ من النوم كماسك على بشرتها لمدة ربع ساعة ثم تقوم بغسله، وكانت هذه الطريقة التي تقوم بها بتنظيف بشرتها.

كما كانت الفنانة هند رستم، تحرص على إزالة المكياج الثقيل مثل مكياج التصوير بماء الورد وقطن، ولم تضع أي مستحضرات تجميل تحمل مواد كيميائية على بشرتها.

وكانت الفنانة هند رستم لا تستخدم الصابون في غسل بشرة الوجه ملطقا وأنها كانت ترفضه رفضا تاما لأنه يحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وتستخدم العسل بدلا من الصابون

هند رستم