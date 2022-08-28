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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تجارية الجيزة ومدير التموين يطمئنان على صرف سلع "الحماية الاجتماعية" للبدالين

صدى البلد

قام محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، يرافقه طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة والمهندس علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية للجملة بمتابعة صرف السلع التموينية الخاصة بالزيادة التى أقرها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي من المخازن للتجار من البدالين وشباب جمعيتى.

وتفقد امبابى وطلعت عمليات الصرف من مخازن الشركة المصرية للجملة بشارع زغلول للاطمئنان على توافر السلع وقيام التجار وشباب جمعيتى بالصرف بسلاسة ودون معوقات وذلك ضمن الزيادة المقررة لسلع الحماية الاجتماعية.

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وأشار امبابى إلى توافر السلع بالمخازن وقيام التجار بالصرف استعدادا لصرف السلع للمواطنيين فى أول شهر سبتمبر، مشيدا بقرار الرئيس القائد بإقرار تلك الزيادة السلعية للمواطنيبن لمساعدتهم فى تحمل أعباء الحياة مساهمة من الدولة فى دعم مواطنيها فى مواجهة اثار التضخم العالمى وارتفاع أسعار السلع 

والتقى امبابى وطلعت بعدد من التجار البدالين وشباب مشروع جمعيتى لمناقشة اهم المشاكل والمطالب للعمل على حلها لتسهيل التعامل مع المواطنيين وضمان صرف السلع.

وأوضح طلعت انه تم تشكيل لجنة تظلمات بالجيزة للعمل على حل مشاكل البدالين فورا بناءا على التوجية الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مدير تموين الجيزة وعضوية شركتى الجملة وممثل عن شعبة المواد الغذائية لفحص وبحث اى مشكلة أو تظلم من البدالين وذلك لضمان سهولة صرف التجار للسلع وضمان حصول المواطنيين على السلع بسلاسة ويسر.

وشارك فى لقاء التجار هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة واعضاء الشعبة.
 

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