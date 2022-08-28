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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تندد باشتباكات طرابلس وتدعو لوقف فوري للصراع

صدى البلد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى وقف فوري للعنف في طرابلس، وذلك مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 163 شخصًا ما بين قتيل وجريح، وفق وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحث جوتيريس في بيان أذاعته قناة الوسط الليبية الأطراف المتصارعة على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم»، وفق بيان صادر عن ستيفان دوغاريك الناطق باسم الأمين العام نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وعبر البيان عن "قلق الأمين العام بالغ من التقارير التي تتحدث عن اشتباكات عنيفة في طرابلس تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية"، داعيًا الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.

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