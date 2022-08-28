شهادات تبدأ من 500 جنيه.. تعرف على أعلى فائدة بنكية في مصر

أعلى فائدة في البنوك 2022 .. تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية عددا من الخدمات التي تقدم فرصا استثمارية للعملاء وتقدم لهم أعلى فائدة في البنوك 2022 ، وذلك لمساعدتهم على الادخار واستثمار الأموال.



أعلى فائدة بنكية في مصر

وتتنافس البنوك فيما بينها على تقديم أعلى فائدة بنكية في مصر لجذب المزيد من العملاء، كما أن العملاء يبحثون أيضا عن البنوك التي تقدم أعلى فائدة بنكية في مصر .

ويسرد "صدى البلد" تفاصيل أعلى فائدة بنكية في مصر في السطور التالية، وفقا لما تنشره المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

أعلى فوائد الشهادات البنكية

يبحث الكثيرون عبر صفحات الإنترنت على أعلى فوائد الشهادات البنكية ليحققوا مزيدا من الاستثمار في أموالهم، ويسعون دائما لمعرفة أعلى فوائد الشهادات البنكية حتى يضعوا أموالهم في هذه الشهدات التي تقدم فوائد أعلى من غيرها.



أعلى فائدة في البنك الأهلي

يحرص البنك الأهلي على تقديم أعلى فائدة في البنك الأهلي لعملائه خلال معاملاتهم البنكية، كما يحرص على توفير عدد من شهادات الاستثمار المختلفة في الخصائص ونسب الفائدة لتناسب جميع العملاء الذين يرغبون في الحصول على أعلى فائدة في البنك الأهلي.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية

-الحد الأدنى للشراء: 1000 جم ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات.

سعر العائد: 14% شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء 1000 جم ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 11.5% ربع سنوي

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى للشراء 1000 جم ومضاعفاتها

المدة: 5 سنوات

سعر العائد: 12.25% شهري.

شهادة أمان المصريين

فئة الشهادة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جم.

المدة: 3 سنوات.

سعر العائد: 13%.

فوائد شهادات بنك مصر 2022

يقدم بنك مصر عددا من شهادات الاستثمار المختلفة، ويحرص على أن تكون فوائد شهادات بنك مصر 2022 من أعلى فوائد الشهادات لإرضاء عملائهم الحاليين وجذب المزيد من العملاء الآخرين.

كما أن فوائد شهادات بنك مصر 2022 متعددة ومختلفة لتلائم احتياجات جميع العملاء.



شهادات الاستثمار في بنك مصر

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.



الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع السنوي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد متغير يصرف كل 3 أشهر.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات.

القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات.

القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة، بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة أمان المصريين

هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي، وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري، وأيضا تشمل وثيقة تأمين على الحياة، بالإضافة إلى سحب على جوائز قيمة.

ما أعلى شهادة استثمار في مصر؟

تختلف شهادات الاستثمار من حيث الفائدة والمميزات وشروط الحصول عليها، باعتبار أنها أداة بسيطة وغير معقدة لاستثمار الأموال، كما أن بعضها يبدأ من مبالغ صغيرة بما يضمن لصاحب الشهادة استثمار أي مبلغ مالي مهما كان بسيطا.

كما تختلف قيمة الفائدة على شهادة الاستثمار من بنك لآخر، لذلك يستعرض المقبل على شراء شهادات الاستثمار أكبر عدد ممكن من الشهادات لمعرفة أعلى شهادة استثمار في مصر قبل الشراء.

هل تم وقف شهادات 18؟

شهادات 18% هي شهادات طرحها بنكا الأهلي ومصر بفائدة 18% لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر إيقاف طرح شهادات استثمار الـ18% بداية من يوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وذلك بعد تحقيق السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي في بنك الأهلي أو بنك مصر.

كم فائدة بنك ناصر؟

يقدم بنك ناصر عددا من الخدمات المصرفية وبرامج التمويل وشهادات الاستثمار التي تختلف فيما بينها من حيث نسبة الفائدة وفقا لخصائص ومزايا كل منها.

ويقدم بنك ناصر شهادة 3 سنوات بنسبة عائد 11.5% و11% سنويا.