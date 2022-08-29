خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

نشر الدكتور أحمد صبري، اخصائي علاج السمنة والنحافة، صورة جديدة له رفقة الفنانة علا رامي، وذلك من خلال حسابه على موقع السوشيال ميديا “فيسبوك”.

وظهرت به الفنانة علا رامي، بصورة قبل وبعد خسارة الوزن، وكان يوجد فرق كبير ومختلف بين الصورتين.

وعلق الدكتور احمد صبري، “ 3 أسابيع من النحت بالهايفو ”، واوضح ذلك انها خسرت وزن كبير خلال 3 أسابيع فقط.

وأنجزت الفنانة علا رامي، خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال الناجحة مثل فيلم حنفي الأبهة مع الفنان عادل إمام، ومسلسل "رأفت الهجان" مع الراحل محمود عبد العزيز.

كما تزوجت علا رامي مرتين، الزيجة الولي كانت الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد “عمر”، ثم تزوجت بعد ذلك من المطرب الشعبي نادر أبو الليف، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.

صور الفنانة علا رامي.

علا رامي



