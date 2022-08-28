أداء متباين لمؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وسط ترقب للقرارات الجديدة التي سيعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي، وأيضا التوجهات بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، خاصة بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر689 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1ر1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 06ر1 في المائة ليبلغ مستوى 15ر10178 نقطة، فيما ارتفع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس70” بنسبة 62ر0 في المائة ليبلغ مستوى 01ر2224 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 36ر0 في المائة ليبلغ مستوى17ر3183 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على تماسك ملحوظ في أداء المؤشرات، لكن مع حلول منتصف التعاملات، شهدت السوق عمليات بيع من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية على عدد من الأسهم، خاصة الكبرى والقيادية، ما انعكس على أداء مؤشرات السوق ككل.

وأضافوا أن السوق تترقب أداء الأسواق العالمية اعتبارا من الغد، فضلا عن أي قرارات تصدر عن البنك المركزي المصري تحت قيادته الجديدة، والتي من شأنها العمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.