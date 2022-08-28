عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان كرداسة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

ارسل القارئ محمد عيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة كرداسة طريق ترعة المنصورية بجوار مسجد النحاس من انتشار عدد كبير من الكلاب الضالة والمريضة التي تحمل الحشرات الخطيرة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01117770064.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

الأجهزة الأمنية تنقذ مجدي الجلاد من الموت .. تفاصيل

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر COP 27

التموين: أسعار مغرية لـ توريد الأرز.. والعقوبات في انتظار المخالفين |تفاصيل

بعدما هدد بفضحه.. بول بوجبا يلجأ للشرطة ضد شقيقه

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

طريقة عمل العيش الشامي زي المحلات

وزير الأوقاف: مصر الآن في أزهى عصور احتضان الفكر الديني الوسطي المستنير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. كارول سماحة بإطلالة جذابة| شاهد

إكس فاكتور يواجه دعوى تعويض بمليون دولار

على الشواطئ المصرية.. نجم برنامج الدوم يطلق أولى أغانيه «ماتبكيش»|صور

بعد كلامها المؤثر.. صور جمعت جورج الراسي بشقيقته نادين

فيديو

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

انفجار شمسي يضرب الأرض.. موجه حارة قادمة لم تحدث من 300 عام

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ