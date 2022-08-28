لا تحجز عقارا ولا تبعه وغرامة المخالف 2 مليون جنيه|ضوابط لترخيص البناء

لا تحجز عقارا ولا تبعه وغرامة المخالف 2 مليون جنيه.. وضع قانون حماية المستهلك ضوابط هامة بشأن الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو حتى التعاقد على بيعها، ونفس الأمر كذلك مع الأراضي التي تم إعدادها للبناء، محذرا المخالفين من عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة 2 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في ضوء المادة 15 من قانون حماية المستهلك، والتي حظرت الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو حتى التعاقد على بيعها، ونفس الأمر كذلك مع الأراضي التي تم إعدادها للبناء، أو تقسيمها، منوهة إلى أن هذه الامور يتم القيام بها بعد الحصول على تراخيص بالبناء، وفقا لقانون العقارات رقم 119 لسنة 2008.

وحال مخالفة النص السابق ذكره، تكون العقوبة رادعة متمثلة في الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك في ضوء المادة 66 من نفس ذات القانون.

ولم تجز المادة 15 أيضا أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك أكد قيامه والتزامه بتنفيذ قانون العقارات رقم 119 لسنة 2008 بالكامل، ومنه المادة 15 والمتعقلة بالبناء والعقارات.