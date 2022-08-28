عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا تحجز عقارا ولا تبعه وغرامة المخالف 2 مليون جنيه|ضوابط لترخيص البناء

عقارات
عقارات

لا تحجز عقارا ولا تبعه وغرامة المخالف 2 مليون جنيه.. وضع قانون حماية المستهلك ضوابط هامة بشأن الإعلان عن  حجز وحدات عقارية أو حتى التعاقد على بيعها، ونفس الأمر كذلك مع الأراضي التي تم إعدادها للبناء، محذرا المخالفين من عقوبات رادعة تصل إلى الغرامة 2 مليون جنيه.

txt

إجراء جديد بشأن شروط البناء والتصالح.. والبرلمان يزف بشرى للمواطنين

txt

عدم استكمال البناء دون ترخيص.. توجيه عاجل من البرلمان بشأن نموذج عشرة|تفاصيل

 

ويأتي ذلك في ضوء المادة 15 من قانون حماية المستهلك، والتي حظرت الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو حتى التعاقد على بيعها، ونفس الأمر كذلك مع الأراضي التي تم إعدادها للبناء، أو تقسيمها، منوهة إلى أن هذه الامور يتم القيام بها بعد الحصول  على تراخيص بالبناء، وفقا لقانون العقارات رقم 119 لسنة 2008.

وحال مخالفة النص السابق ذكره، تكون العقوبة رادعة متمثلة في الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون  جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك في ضوء المادة 66 من نفس ذات القانون.

ولم تجز المادة 15 أيضا أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك أكد قيامه والتزامه بتنفيذ قانون العقارات رقم 119 لسنة 2008  بالكامل، ومنه المادة 15 والمتعقلة بالبناء والعقارات.

حماية المستهلك البرلمان قانون حماية المستهلك حجز وحدات عقارية لاراضي الذي تم اعدادها للبناء تراخيص بالبناء قانون العقارات رقم 119 لسنة 2008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

الأجهزة الأمنية تنقذ مجدي الجلاد من الموت .. تفاصيل

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

ترشيحاتنا

إحالة دعوى استبعاد عاشور والزيات من انتخابات المحامين للمفوضين

مات بعد مشاهدة توم وجيري.. تفاصيل مصرع طفل في انهيار منزل بسوهاج

إزاي تتغدى لحوم بـ 10 جنيهات.. أكلة رخيصة من البروتين

نهى عنه الإسلام.. فعل من كبائر الذنوب يقع فيه البعض في شهر صفر

بعد تصدرها التريند.. وصفة ببلاش سر جمال هند رستم| لن تتوقعها

بعد انسحاب الأهلي.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة إيبوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطم وصراخ وبكاء.. نادين الراسي تنهار في عزاء شقيقها جورج الراسي

مقطع مؤلم لأب يتسلم شهادة تخرج ابنه المتوفى من جامعة حلوان| شاهد

دراسة صادمة: اللحمة تخفض الكوليسترول| تفاصيل

كاش مايوه شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد في الساحل

فيديو

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ