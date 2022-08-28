الكهرباء: 535 مليون جنيه لتوفير التغذية لمشروعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدي إليكتريك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 535 مليون جنيه، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة بطريق (مصر / الإسكندرية) الصحراوي.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم /الأحد/ - أن العقد يتضمن توفير التغذية الكهربية لمحطة محولات (الخمائل) جهد 220/66/22ك.ف من النوع المعزول بالغاز لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة في منطقة يسار طريق (مصر / الإسكندرية) الصحراوي بتكلفة إجمالية 535 مليون جنية ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.