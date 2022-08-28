النهائي الليلة.. ساعات على يتوج أبطال نهائيات بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022

تنطلق اليوم فعاليات اختتام بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022 بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، حيث تبدأ المباريات النهائية في الساعة 6:45 مساءً، ثم يتم تكريم الفائزين واستلام الجوائز المادية؛ بعد إعلان النتائج النهائية.

وتبدأ منافسات اليوم في الساعة 6:45 مساءً بنهائي السيدات الذي يجمع بين اللاعبتين المصريتين وهما: سلمى هاني المصنفة رقم 9 عالميا، ونور الطيب المصنفة رقم 11 عالمياً ، ويليهما نهائي الرجال؛ حيث يتنافس اللاعب الفرنسي فيكتور كورين المصنف 18 عالميا، مع اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 17 عالميا.

ومن المقرر أن يتسلم الفائز بالمركز الأول- رجال، جائزة ماليه قدرها 55 ألف دولار أمريكي، والفائزة بالمركز الأول سيدات 55 ألف دولار أمريكي أيضا.

جدير بالذكر ان بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022 انطلقت يوم 24 أغسطس 2022، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة من المصنفين عالميًا من مختلف الجنسيات.