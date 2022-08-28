وزير العدل السعودي يبحث مع أمين مؤتمر لاهاي للقانون الدولي سبل تعزيز التعاون

بحث وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم /الأحد/، مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني، سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي بين الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض ما يقوم به المؤتمر من نشاطات وندوات ذات علاقة باتفاقياته وبالقانون الدولي الخاص بشكل عام.

يذكر أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هو منظمة حكومة دولية مقرها مدينة لاهاي في هولندا، مهمتها التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية المنظمة في 2016.

