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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثقب عميق ظهر فجأة .. تشيلي تحذر: منطقة الحفرة الغامضة معرضة للانهيار

حفرة عميقة
حفرة عميقة

حذرت السلطات في تشيلي من أن المنطقة المحيطة بأحد مناجم النحاس على أراضيها، ظهرت فيها فجوة (حفرة عميقة) في الأرض، فجأة؛ وهو الأمر الذي يجعل المنطقة معرضة بشدة لمزيد من الانهيارات، وهو ما دفع السلطات لإقامة سياج أمني بمحيطها.

وتدرس الوكالات الحكومية ومالكي منجم النحاس سبب ظهور تلك الحفرة الغامضة منذ أواخر شهر يوليو الماضي والتي يبلغ قطرها 36.5 متر (120 قدمًا).

ووفقا لتقرير نشرته رويترز، فالمنطقة معرضة بشكل كبير لخطر حدوث مزيد من الشقوق أو الغرق بالقرب من منجم Alcaparrosa، على بعد حوالي 665 كيلومترًا (413 ميلًا) شمال سانتياجو، وفقًا لما حددته لجنة إدارة مخاطر الكوارث في منطقة أتاكاما الشمالية في تشيلي.

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وقال مكتب الطوارئ على موقعه على الانترنت “بالنظر إلى أن السيناريو المذكور يمثل تهديدا لحياة الناس وسلامتهم الجسدية، فقد تم تقييد الوصول إلى المنطقة المذكورة حتى تبرر الدراسات الفنية ذلك”.

وتمتلك شركة Lundin Mining Corp الكندية (LUN.TO) 80 % من العقار، بينما تمتلك شركة Sumitomo Metal Mining اليابانية (5713.T) وشركة Sumitomo Corp (8053.T) النسبة المتبقية البالغة 20٪.

وعلى الرغم من أن الحكومة التشيلية اتهمت شركة التعدين بأنها مسؤولة عن هذه الظاهرة من خلال الاستغلال المفرط للودائع، قال مسؤول تنفيذي كبير بالشركة لرويترز مؤخرًا إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد مصدرها.

ولا تزال العمليات في المنجم معلقة.

وقالت كل من الحكومة والشركة أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي خطر على بلدة تييرا أماريلا القريبة.

قال رئيس الوحدة المحلية لعمال المناجم إن عدة عوامل ربما تسببت في حدوث حفرة بالقرب من منجم نحاس في تشيلي مملوكة لشركة Lundin Mining الكندية (LUN.TO) ، معارضة تقييم الحكومة بأنه من المحتمل أن تكون مسؤولة عن هذه الظاهرة.

وأصدرت هيئة تنظيم البيئة في تشيلي SMA الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات ضد منجم Ojos del Salado، الذي تديره الوحدة المحلية في Lundin، زاعمة أن “الإفراط في استخراج المواد” قد تسبب في حدوث حفرة.

وقال لويس سانشيز، رئيس أوجوس ديل سالادو ، إن التقييم يأخذ في الاعتبار فقط نشاط التعدين القريب، والذي لا يمكن أن يفسر وحده تشكيل المجرى الذي نما إلى قطر 36.5 مترًا (39.9 ياردة).

وأضاف سانشيز في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء “هذه الظاهرة ترجع بوضوح إلى عوامل متعددة في رأينا ومن أجل توضيح مصدرها من الضروري تحليل كل هذه العوامل”

وتابع المسؤول التنفيذي، قائلا إن “لوندين أجرى دراسات جيوفيزيائية وطبوغرافية وهيدروغرافية ودراسات أخرى”.

واستطرد: "في حين أنه من الصحيح أننا لا نستطيع التأكد من السبب، ويمكننا أن نشير من خلال هذه الدراسات إلى أن هناك عوامل ذات صلة مثل تكوين التربة، والأحداث المناخية مثل الانهيارات الطينية 2017 ، وأمطار يوليو ، وبالطبع نشاط التعدين تحت المجرى".

وخلال زيارة للموقع في شمال البلاد، قال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، إنه تم توفير الموارد حتى يمكن إجراء دراسات لمنح الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المجرى “راحة البال”.

وأضاف أن الأمر متروك للخبراء لتحديد سبب الظاهرة وليس 'السلطات العليا للشركة المعنية'.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزيرة التعدين مارسيلا هيرناندو إن تشيلي ستفرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن الحفرة الضخمة التي ظهرت في أواخر يوليو في منطقة التعدين. 

وقال سانشيز إن دراسات لوندين تظهر أن التربة تحت التربة في المنطقة بها تركيبة طينية كلسية ، والتي 'يمكن أن تسبب انحطاطًا تدريجيًا' يؤدي إلى حفر مجاري.

كما أشار إلى هطول أمطار غزيرة قبل أسبوعين من تكوين المجرى الذي انخفض في غضون ثلاثة أيام أكثر مما كان عليه في عام 2017 ، وهو العام الأكثر هطولًا للأمطار في العقد الماضي.

واضاف سانشيز إن لوندين لم يتم إخطاره بأي عقوبات أو مسؤولية على المجرى، ويواصل العمل على الدراسات التي طلبتها الهيئة التنظيمية البيئية في تشيلي SMA.

الحفرة الغامضة

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