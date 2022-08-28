مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (0-0) في الدوري الإسباني

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يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً علي إسبانيول مساءً اليوم فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة الثالثة علي ملعب باور 8 ، ضمن منافسات الدوري الأسباني الممتاز “ الليجا ” .

مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر ستكون متاحة عبر القناة التي لها الحق في البث وهي قناة beIN Sport HD1 بى ان سبورت 1HD.

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وعن موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري ، فينطلق البث المباشر لمباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الإسباني في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، ويحتل إسبانيول السادس عشر برصيد نقطة وحيدة

موعد مباراة ريال مدريد اليوم مباشر

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