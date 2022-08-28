الهرم الأكبر بُنِيَ دون مادة لاصقة.. خبير يكشف أسرار العمارة عند المصريين القدماء

أكد الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أن الهرم الأكبر أقل عمل معماري على وجه الأرض به نسبة خطر.

وأضاف خالد سعد الخبير الأثري٫ خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير”٫ المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”٫: “المعجزة في الهرم الأكبر ليست في البناء المعماري لكنها في دمج العمل المعماري مع ما يقرب من 6 علوم أخرى، منها علم الفلك”.

وأشارالدكتور خالد سعد الخبير الأثري: “الهرم الأكبر مبني بدون مادة لاصقة للحجارة”٫ موضحا: “الهرم الأكبر به ما لا يقل عن 2 مليون و300 ألف كتلة حجرية، ويبدأ وزن الكتلة من 600 كيلو حتى 2 طن”.

الغرقة السفلي

وأوضح الدكتور خالد سعد الخبير الأثري: “الغرقة السفلي في الهرم كانت معدة في التصميم الأول لبناء الهرم لوجود ونش خشب لرفع الكتل الحجرية”.

