إنشاء بنك خاص بالمستثمرين الشباب في عدد من البلدان الأفريقية

أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينيومي أديزينا، عن اعتزام البنك إنشاء بنك خاص بالباعثين "المستثمرين" الشباب في عدد من البلدان الإفريقية من ضمنها تونس التي تعد الشريك الأول للبنك.

جاء ذلك خلال استقبال بودن بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة تونس لرئيس البنك، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي استضافته تونس على مدى يومين.

ودعت رئيسة الحكومة التونسية إلى تعزيز العلاقات بهدف إنجاز جملة من المشاريع في مجال الصحة والطاقة ومرافقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على تخطي تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

من جهته، أعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا استعداد مجموعة البنك الإفريقي للوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة مجهوداتها الإصلاحية.

كما أكد استعداد البنك لإنجاز عدد من المشاريع في تونس في مجالات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والصحة والتكنولوجيا الحديثة، معربا عن سعادته باحتضان تونس لأعمال قمة "تيكاد8"، داعيًا المستثمرين اليابانيين إلى اقتناص فرص الاستثمار في القارة الإفريقية، خاصة وأن الأنظمة الاقتصادية والتجارية الإفريقية تعيش على تحولات هامة بما في ذلك تونس التي تعيش على وقع إصلاحات اقتصادية هيكلية.

