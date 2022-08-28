عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمدة لندن يرحب بعودة كرنفال "نوتينج هيل" للشارع بعد توقفه 3 أعوام بسبب كورونا

عمدة لندن
عمدة لندن

رحب عمدة لندن صادق خان بعودة كرنفال "نوتينج هيل" بعد ثلاث سنوات من إقامته آخر مرة في شوارع الحي الواقع غرب لندن، وذلك بسبب انتشار وباء كورونا.

واحتشد المحتفلون يوم الأحد لافتتاح المهرجان الذي أصبح من أكبر المهرجانات في العالم، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال عمدة لندن في بيان بهذه المناسبة: "يسعدني أن كرنفال نوتينج هيل يعود إلى شوارع غرب لندن في عطلة نهاية الأسبوع."

وأضاف: "أصبح هذا الاحتفال الذي يحتفل به المجتمع لتاريخ وثقافة منطقة البحر الكاريبي أحد أكبر مهرجانات الشوارع في العالم وجزءًا من نسيج هذه المدينة."

وأصبح كرنفال نوتنج هيل أحد أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا حيث يحتفل بالمجتمع الهندي الغربي ويشجع الوحدة الثقافية. 

في الستينيات، ظهر المهرجان كطريقة لمعالجة الاضطرابات المجتمعية وتحسين العلاقات العرقية حيث يرقص المتفرجون على أنغام فرق موسيقية تعزف الموسيقى المنتشرة في هذه البلاد. 

وأدت الظروف السياسية والاجتماعية التي أعقبت هجرة الأشخاص من منطقة البحر الكاريبي في عام 1948 إلى تقديم كرنفال نوتنج هيل الذي عُرف في البداية باسم كرنفال ترينيداد، الذي احتفل بالثقافة والتقاليد الكاريبية. أقيم كرنفال نوتينج هيل الأول في عام 1966.

حضر احتفال نوتنيج هيل الأول ما يقرب من 500 شخص بينما من المتوقع أن يشارك 50000 فنان في العرض وحده وما لا يقل عن 30 نظامًا صوتيًا في كافة شوارع الحي، والذي يدر عائدات كبيرة للاقتصاد البريطاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (1-0) في الدوري الإسباني

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ترشيحاتنا

خبير أثري: قمة الأهرامات كانت مغطاة بالذهب ومهندسها الأفضل عالميا

بعد حصوله على المركز الثالث.. رسالة دعم من هاني شاكر لجماهير الأهلي..فيديو

تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في الدوري التركي

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (0-0) في الدوري الإسباني

التموين: 5 أصناف شاي في المجمعات الاستهلاكية .. وتوافر السلع بالأسواق

ارتفاع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الواحدة 500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع البيض في العالم وفوائده الخرافية

شتموني وقالولي يا بواب.. رد ناري من سليمان عيد على جمهور الأهلي

بـ توب شفاف وبنطلون ممزق.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة | شاهد

بعد أزمة البنطلون والتوب.. صور أثارت ضجة لـ نور عمرو دياب

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ