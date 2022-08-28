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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تؤكد موقفها الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

صدى البلد

أكد سفير الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف موقف الكويت الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وشدد الحجرف - اليوم الأحد خلال تقديمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - على دعم دولة الكويت للجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب في اليمن، معربًا عن سعادته بتمثيل دولته لدى اليمن وذلك لما يحظى به اليمن من مكانة واهتمام عال من القيادة الكويتية.

من جانبه، رحب وزير خارجية اليمن بسفير دولة الكويت واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير الحجرف بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يوثق العلاقات ويدفع بها إلى آفاق أرحب مؤكدا حرص اليمن على تقديم جميع التسهيلات اللازمة له للقيام بمهامه.
 

الكويت اليمن

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