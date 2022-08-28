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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القناة للتوكيلات الملاحية توضح أسباب تراجع أرباحها خلال العام الماضي

القناة للتوكيلات
القناة للتوكيلات الملاحية

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية للقابضة للنقل البحرى والبرى عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 7.3 % خلال العام المالي الماضي 2021- 2022.

كشفت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، تسجيل صافي ربح بلغ 185.54 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات  شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالي الماضي إلى 74.4 مليون جنيه مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأرجعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية انخفاض صافي الربح إلى تراجع النقص في عوائد استثماراتها في شركة بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات.

يشار إلى أن القناة للتوكيلات الملاحية، سجلت صافي ربح بلغ 143.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 153.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 57.42 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 37.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أعمال الشركة

تأسست شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى يوليو 1965 
وتعد من أكبر الشركات التى تقوم بأعمال الوكالة الملاحية بقناة السويس والبحر الأحمر .

وللشركة نشاطين أساسيين، الأول نشاط عالمى يختص بتقديم الخدمات الملاحية للسفن أثناء مرورها بقناة السويس، والنشاط الثانى يختص بتقديم الخدمات الملاحيو

والقناة للتوكيلات الملاحية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

و تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى92% من اسهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية، فى حين يمتلك القطاع العام والخاص النسبة المتبقية وقدرها 8%

 

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