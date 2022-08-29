الغرامة الأبرز.. 3 عقوبات وفقا للقانون حال حيازتك هاتفا محمولًا بلجان الامتحان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الضوابط التي تنظم سير العملية التعليمة، في أثناء انعقاد الامتحانات، وذلك وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه.

ومن أهم العقوبات التي أقرها القانون لحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، الآتى:



1.غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه عند حيازتك الهواتف المحمولة داخل لجنة الامتحان.



2.ذات العقوبة لكل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها .



3. ونص القانون على مصادرة الأجهزة المضبوطة .