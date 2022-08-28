أب يستغيث بصدي البلد لعلاج ابنه مريض الضمور الشوكي

ارسل القارئ محمود عبد العظيم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنه مريض الضمور الشوكي.

وقال في شكواه انا والد الطفل عمار محمود عبد العظيم طفل من قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا ببني سويف وهو يعاني من مرض نادر يسمي "ضمور العضلات الشوكي"

عمار كان محتاج لحقنة قيمتها 40 مليون جنيه قبل مايتم السنتين من عمره لاكن للاسف حالتنا بسيطه.

والآن عمار عندة 5 سنين ويحتاج لعلاج بديل من الحقنة حاليا هو مش بيتحرك وضيق مزمن في النفس والبلغم بيتراكم علي صدره،

قدم في مبادرة الرئيس الأخيرة من فترة وإتعرض لجنة عليا وإلي الآن منتظرين إنهم يكلمونا ويوفروله العلاج للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01010518483.

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