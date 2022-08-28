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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث بصدي البلد لعلاج ابنه مريض الضمور الشوكي

صدى البلد

ارسل القارئ محمود عبد العظيم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنه مريض الضمور الشوكي.

وقال في شكواه انا والد الطفل عمار محمود عبد العظيم  طفل من قرية  النويرة التابعة لمركز اهناسيا ببني سويف وهو يعاني من مرض نادر يسمي "ضمور العضلات الشوكي" 
عمار كان محتاج لحقنة قيمتها 40 مليون جنيه قبل مايتم السنتين من عمره لاكن للاسف حالتنا  بسيطه.

والآن عمار عندة 5 سنين ويحتاج لعلاج بديل من الحقنة حاليا هو مش بيتحرك وضيق مزمن في النفس والبلغم بيتراكم علي صدره،
قدم في مبادرة الرئيس الأخيرة من فترة وإتعرض لجنة عليا وإلي الآن منتظرين  إنهم يكلمونا ويوفروله العلاج للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01010518483.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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