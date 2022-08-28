الصحة: مبادرة تشخيص الأمراض عن بعد تستهدف إنشاء300 وحدة لتشخيص الحالات المرضية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة تشخيص الأمراض عن بعد، تستهدف إنشاء 300 وحدة لتشخيص الحالات المرضية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة - في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد - أن المباراة تستهدف إتاحة الاستشارة الطبية للمريض من مستويات أعلى عبر وحدات متنقلة مجهزة على أعلى مستوى دون التقيد بالمكان، مشيرًا إلى أن الوحدات المتنقلة احتاجت إلى بنية تحتية معلوماتية قوية، كما أنها تحتوي على أجهزة تتيح اتصال الطبيب المعالج المتواجد في أماكن بعيدة بالمريض عن بعد.

وأوضح المتحدث أن المبادرة مدعومة بأجهزة معلوماتية متطورة، مبينًا أن المبادرة تستهدف جميع التخصصات عدا الحالات الطارئة، وتراعي وصول الخدمة الطبية لكافة المواطنين بسبل ميسرة.

وحول المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار إلى أن القيادة السياسية وجهت منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لفترة لا تقل عن 7 أشهر، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات على مستوى المستشفيات الحكومية.