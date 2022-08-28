توهج ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح بلد الوليد 4-0 في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره بلد الوليد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى فريق برشلونة الشوط الأول بنتيجة 2/0، حيث جاء الهدف الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 ثم أضاف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريق برشلونة بكعب رائع في الدقيقة 64.

ثم أختتم سيرجو روبيروتو الأهداف لفريق برشلونة في الدقيقة 91.

تشكيل برشلونة

وبدأ برشلونة بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمي: تير شتيحن

خط الدفاع: جول كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي

خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري

خط الهجوم: رافينيا، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق برشلونة إلى النقطة 7 محتلاً المركز الثاني، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة محتلاً المركز التاسع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني.