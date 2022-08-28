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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية إنجاز تنموي هائل لصالح آلاف المواطنين

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن،  إن مشروعات حياة كريمة في الإسكندرية، إضافة تنموية هائلة لعشرات الآلاف من المواطنين في محافظة الاسكندرية، وتنضم إلى أعمال استثمارية وتنموية هائلة، تشهدها محافظة الاسكندرية ولأول مرة في تاريخها بمثل هذا الزخم.

ونوه عثمان، في تصريحات صحفية له اليوم، بالعدد الضخم لمشاريع حياة كريمة في محافظة الإسكندرية، حيث تشمل 17 قطاعا خدميا لرفع مستوى معيشة المواطنين فى قرى ونجوع برج العرب، ويتم تنفذ 86 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية فى 4 قرى، و45 تابعا، بمركز برج العرب بالإسكندرية، مشددا على أن هذه المشاريع تخدم حوالي 135 ألفا من سكان الاسكندرية، وتم الانتهاء من 27 مشروعاً حتى الآن، بنسبة تنفيذ تصل إلى 68%،  وهى نسبة ضخمة مع الاهتمام الذي توليه الدولة لحياة كريمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة حياة كريمة في الاسكندرية هى رسالة قوية للمواطن المصري في كل محافظة وقرية، بأنه على رأس أولويات الدولة المصرية، كما أنها إشارة بالاهتمام الكبير والتطوير الشامل في كافة القرى والمراكز التي تشملها المبادرة.

واختتم نائب الاسكندرية بالإشادة بالزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى الإسكندرية، والتي كانت محطة فارقة في كافة مشاريعها التنموية والاستثمارية في المحافظة وستدفع إلى تسريعها جميعا.

حياة كريمة محافظة الاسكندرية مستقبل وطن مجلس الشيوخ برج العرب

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